L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé mercredi un appel de fonds de 675 millions de dollars pour financer le nouveau plan mondial de riposte au coronavirus au cours des trois prochains mois.

“Pour lutter contre la propagation de la nouvelle flambée de coronavirus (2019-nCoV) en Chine et dans le monde, et protéger les États dotés de systèmes de santé plus faibles, la communauté internationale a lancé un plan stratégique de préparation et de riposte de 675 millions de dollars couvrant les mois de de février à avril 2020”, indique un communiqué de l’OMS.