Infomédiaire Maroc – Emirates Airlines a annoncé avoir réussi à doubler le nombre de ses passagers en provenance de l’Extrême-Orient vers le Maroc et à renforcer la dynamique des échanges commerciaux du Royaume, en introduisant en mars 2017 l’avion emblématique A380 à Casablanca.

Le nombre des passagers d’Emirates en provenance de Chine a augmenté de plus de 200% en décembre 2017 par rapport au même mois de 2016 et celui des passagers transportés depuis Hong Kong a progressé de plus de 100% durant la même période, au moment où le nombre des voyageurs arrivant du Japon s’est bonifié de plus de 60%, a précisé la compagnie aérienne dans un communiqué.

Rédaction Infomédiaire