Les compagnies aériennes des Emirats arabes unis, Emirates Airlines et Etihad Airways, ont repris un nombre limité de vols de passagers commerciaux, deux semaines après une suspension totale imposée pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Les deux compagnies avaient suspendu tous leurs vols passagers depuis le 23 mars dernier pour une durée de deux semaines, même si elles ont continué à rapatrier les citoyens émiratis bloqués à l’étranger et désirant rentrer au pays.

Ainsi, Emirates Airlines, la compagnie de Dubaï, a repris dimanche avec un vol vers Londres, puis un autre lundi à destination de Francfort, tout en prenant des mesures sécuritaires comme une certaine distance dans des files d’attente, masque sur le nez et mains gantées, ainsi qu’une prise de température.

Pour sa part, Etihad Airways, la compagnie d’Abu-Dhabi; a annoncé sur son site internet un vol de passagers vers Séoul, le 5 avril, faisant savoir que sept “vols de rapatriement” vers Séoul, cinq vers Singapour, six vers Manille et deux vers Jakarta seront assurés en avril.

Les Emirats arabes unis, qui ont officiellement annoncé plus de 2.000 cas de contamination et 11 décès dus à la maladie du Covid-19, ont restreint les déplacements et renforcé le contrôle du confinement.