Infomediaire Maroc – Une délégation de parlementaires membres de la Commission des secteurs productifs et de la Commission d’agriculture et des secteurs productifs s’est rendue jeudi 5 avril 2018 dans la région Marrakech-Safi en compagnie du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, pour s’enquérir de l’état d’avancement de plusieurs projets de développement agricole lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV) et qui contribuent au développement socio-économique de la région.

Et parmi ces projets, figure celui situé au niveau de la province d’Al Haouz porte sur le développement de l’olivier et couvre 8 communes rurales. Programmé dans le cadre du Pilier II du PMV, ce projet, d’un montant d’investissement global de 213 millions de dirhams, vise l’intensification de la filière de l’olivier à travers la plantation de 2 500 hectares (ha), la mise en place de 2 unités de trituration des olives d’une capacité de 60 T et 80 T/Jour ainsi que la réalisation d’aménagements hydro-agricoles. Cet important projet achevé, a bénéficié à près de 8 640 agriculteurs.

Rédaction Infomediaire.