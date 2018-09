Infomediaire Maroc – La filière viticole revêt une grande importance socioéconomique dans la région de l’Oriental, réalisant un chiffre d’affaires de près de 250 millions de dirhams et générant 500 000 journées de travail par an, selon un communiqué de la direction régionale de l’Agriculture.

Le volume de production de la viticulture dans l’Oriental atteint entre 42 000 et 45 000 tonnes par an, avec un rendement allant de 20 à 30 tonnes par hectare selon les variétés et les périodes de récolte, qui s’étalent entre juin et novembre de chaque année.

Il s’agit d’une récolte ‘‘importante’’, obtenue grâce à la conjugaison de plusieurs facteurs (encadrement des producteurs, utilisation des eaux d’irrigation…), souligne la même source.

