8ème édition réussie pour ‘‘inwiDAYS’’ ! Grand-messe des startups marocaines et africaines, ce rendez-vous annuel vient couronner l’accompagnement soutenu de inwi, depuis 2012, en faveur de l’entreprenariat innovant. Placé sous le thème de l’inclusion financière, ‘‘inwiDAYS’’ a rassemblé, cette année encore, des participants et speakers de renommée nationale et internationale.

Des projets porteurs d’innovations pour l’inclusion financière ont été primés. L’édition de cette année, tenue en présence de plus de 300 participants, a mis la lumière sur le développement des fintech en Afrique en mettant à contribution Entrepreneurs et Investisseurs actifs dans l’écosystème des Startups, notamment celles dédiées aux technologies de l’inclusion financière.