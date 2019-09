Le ministère de la Culture et de la Communication – Département de la Culture – est en train de finaliser les procédures en vue de récupérer une collection importante de pièces archéologiques pillées.

Ce nouveau lot, qui compte 35 000 pièces ethnographiques sorties illégalement depuis le Maroc et saisies par les autorités douanières françaises, est composé d’outils en pierre et de vestiges organiques, indique samedi un communiqué du département de la Culture, précisant que la récupération de ces objets s’inscrit dans le cadre de son plan d’action visant la protection de ce patrimoine et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, en particulier le patrimoine mobilier.