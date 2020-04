‘‘La crise sanitaire est différente de tout ce que nous avons connu jusqu’à présent. Avec une baisse de la demande de passagers de plus de 95% depuis début mars, les compagnies aériennes aux Etats-Unis ont cloué au sol plus de 2 800 avions, et les compagnies aériennes dans le monde sont en passe de perdre 314 milliards de dollars cette année, selon l’Association internationale du transport aérien (IATA). En conséquence, les compagnies aériennes immobilisent les flottes, reportent les commandes d’avions, reportent l’acceptation des commandes terminées et ralentissent ou suspendent les paiements. Il faudra deux à trois ans pour que les voyages reviennent aux niveaux de 2019 et quelques années supplémentaires en avant pour que la tendance de croissance à long terme de l’industrie soit relancée’’

PDG de Boeing, David Calhoun