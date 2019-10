Les travaux du Forum d’affaires Maroc-France se sont ouverts, jeudi à Dakhla, avec la participation de plus de 400 opérateurs économiques marocains, français et africains. Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cet événement d’envergure est organisée par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) et plusieurs acteurs économiques.

A noter que ce forum d’affaires verra la présentation du Plan de développement régional de Dakhla Oued-Eddahab ainsi que la signature de conventions de partenariat entre la région et des institutions de premier rang. Il connait la participation de 188 investisseurs, 145 sociétés marocaines et 140 entreprises françaises.