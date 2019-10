‘‘Nous transmetons les marques de respect et d’estime de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président russe Vladimir Poutine, et l’appui de Sa Majesté le Roi à ce 1er Sommet Russie-Afrique qui constitue la parfaite illustration de l’importance dont jouit le continent auprès de la Russie et qui traduit la volonté de ce pays de hisser ses partenariats avec les pays africains aux niveaux des aspirations communes’’.

Saad Eddine El Otmani, Chef du Gouvernement