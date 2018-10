Infomédiaire Maroc – Le ministère de la Culture et de la Communication a alloué des fonds importants pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Marrakech, a indiqué le délégué régional de ce département, Azzeddine Karra.

Ce dernier a précisé que le ministère a, dans le cadre du projet « Marrakech, cité du renouveau permanent », signé deux conventions, dont la première dotée d’une enveloppe de 50 millions de dirhams (MDH) et la seconde de près de 20 MDH, et qui sont dédiées essentiellement aux édifices historiques et à l’ancien tissu de la médina.

Rédaction Infomédiaire