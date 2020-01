‘‘Le gouvernement antiguayen réitère sa position constante concernant la marocanité du Sahara et la souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud et nous estimons que ce conflit régional doit être résolu dans le cadre du plan d’autonomie que nous considérons crédible, sérieux et réaliste. Nous réitérons l’engagement du gouvernement d’Antigua-et-Barbuda à soutenir le plan d’autonomie au niveau de tous les fora régionaux et internationaux’’

E. Paul Chet Greene, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Immigration et du Commerce d’Antigua-et-Barbuda