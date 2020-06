Depuis le lancement de Glovo au Maroc, les glovers ont parcouru plus de 10,7 millions de km. Ce record intervient alors que l’application de livraison poursuit son développement dans le royaume. Elle propose aujourd’hui ses services dans neuf villes : Agadir, Casablanca, Dar Bouazza, Fès, Kénitra, Marrakech, Mohammedia, Rabat et Tanger, ce qui fait du Maroc l’un des marchés les plus dynamiques de Glovo en Afrique.

Karim Debbar, directeur général de Glovo au Maroc, a déclaré : « Glovo a réussi en deux ans à faciliter la vie de ses utilisateurs et à être une source d’opportunités pour des centaines de glovers. Avec la pandémie COVID-19, nous avons aussi réalisé combien l’impact de Glovo était important en termes d’aide aux citoyens. »

Grâce à l’application, ces derniers peuvent recevoir à leur domicile des produits du quotidien et de première nécessité, mais aussi soutenir des initiatives locales, comme le Ftour du coeur que Glovo a accompagné pendant le ramadan.

Dans le contexte de la crise sanitaire, plus de 50,000 utilisateurs par semaine profitent aujourd’hui d’une gamme complète de services adaptés aux mesures barrières. L’application a ainsi mis en place un système de livraison sans contact et sans signature qui limite les interactions physiques et réduit les risques de propagation du virus.

Outre qu’il facilite et protège la vie de ses utilisateurs, Glovo joue un rôle d’accélérateur d’opportunités économiques pour 1200 glovers au Maroc. La plate-forme leur propose de nouvelles sources de revenus et favorise l’employabilité des jeunes en milieu urbain. Chaque glover bénéficie d’équipements de protection individuelle (masque, gants et gel hydroalcoolique) et d’espaces de travail où les règles de distanciation sont respectées.

La réussite de Glovo depuis deux ans se mesure également à travers le développement continu de son écosystème de partenaires. Au total, plus de 700 enseignes collaborent à l’heure actuelle avec l’application. Tous les domaines sont concernés : restauration, shopping express, stores high-techs, cadeaux en tous genres…