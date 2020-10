Groupe Barid Al-Maghrib et Masen s’associent pour l’émission d’un timbre-poste spécial illustrant le complexe solaire Noor Ouarzazate. Le lancement de ce timbre a lieu ce jeudi 22 Octobre – date qui coïncide avec la journée mondiale de l’énergie – à Rabat

Cette émission spéciale vient confirmer, qu’en tant qu’entreprise citoyenne, Barid Al-Maghrib a aussi pour mission de contribuer au développement durable de notre pays. Le Groupe intègre, pleinement, la protection de l’environnement au cœur de sa stratégie de développement et entreprend plusieurs actions pour la promotion et l’utilisation des énergies renouvelables.

Le complexe Noor Ouarzazate, premier projet d’énergie solaire piloté par Masen, est le plus grand complexe solaire multi-technologique au monde. Avec une capacité installée de 580 MW, permettant de fournir de l’électricité propre à environ 2 millions d’habitants à travers le Royaume. Le site, d’une surface de 3 000 hectares, compte 4 centrales solaires, parmi lesquelles la centrale solaire Noor Ouarzazate III dont la tour, haute de 243 mètres, est la plus haute en opération sur le continent.

Ce timbre vient enrichir le patrimoine philatélique consacré aux grands chantiers du Maroc moderne lancés sous les Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste. Parmi ces émissions nous retrouvons les timbres-poste qui illustrent « Le réaménagement de la Vallée du Bouregreg » en 2008, « le port de Tanger Med » en 2009 et le « TGV : Al Bouraq » en 2019. S’agissant du thème des énergies renouvelables et de l’environnement, Barid Al-Maghrib a notamment émis les timbres-poste « Economisez l’énergie » en 1980, « l’Année internationale des énergies renouvelables » en 2012 et les deux timbres à l’occasion de la COP22 en 2016.