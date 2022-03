AXA Assurance Maroc, compagnie d’assurances de référence et hub de la région Afrique francophone, annonce aujourd’hui la nomination de Jacques de Peretti en tant que Président de son Conseil d’Administration en remplacement de Philippe Rocard. Jacques de Peretti est également membre du Comité de Direction du Groupe AXA et Senior Advisor auprès du Directeur général du Groupe, Thomas Buberl.

La nomination de Jacques de Peretti insuffle un nouvel élan aux ambitions de développement du Groupe AXA en Afrique et permettra à la compagnie d’assurances marocaine, dirigée par son Directeur Général Meryem Chami depuis octobre 2020 d’accélérer ses chantiers de transformation dans les 5 pays de la région.

Biographie de Jacques de Peretti :

Jacques de Peretti est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris, de l’Ecole Nationale Supérieure d’Aéronautique et de l’Espace de Toulouse, et de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse. Il est titulaire d’un Master en sciences de l’Université de Stanford et d’un diplôme d’études supérieures en sciences actuarielles de l’Institut des Actuaires. Jacques de Peretti a rejoint AXA avec la fusion de l’UAP en 1996. Il a dirigé différentes régions d’AXA France, avant de rejoindre le comité exécutif d’AXA France en 2001 et d’être nommé Directeur général d’AXA Courtage en 2001, Directeur général d’AXA Entreprises en 2003 et Directeur général d’AXA Particuliers/Professionnels en 2009. En 2015, il est devenu Président-directeur général d’AXA Japon et membre du comité exécutif du Groupe AXA. Jacques de Peretti a été nommé en 2016 Président-directeur général d’AXA France, et membre du comité de direction d’AXA.