Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, il a été procédé à la nomination de Mohammed Assouss, au poste de directeur de l’Agence urbaine de Guelmim-Oued Noun, a indiqué le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion. Pour ce qui est du ministère de la Solidarité et de l’insertion sociale et de la famille, Adil Ghammarte a été nommé au poste de directeur des ressources humaines, budget et affaires générales, a ajouté Baitas.