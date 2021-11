Le Maroc accueille la 9ème édition de la Conférence internationale sur les énergies renouvelables (IRSEC), qui se tiendra du 23 au 27 novembre à distance.

Cet événement de marque, placé sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, est organisé par l’Espace Méditerranéen de Technologie et d’Innovation (MSTI), en partenariat avec l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN), l’université Mohammed V à Rabat, l’université Abdelmalek Essaadi à Tétouan et plusieurs autres organismes nationaux et internationaux, indique un communiqué des organisateurs.

Des milliers de participants du monde entier participeront à distance à cet événement, affirme la même source, rappelant que l’édition précédente de l’IRSEC a connu la participation de plus de 1.500 participants de 76 pays.

Le 19, 21 et 22 novembre seront consacrées aux tutoriaux et d’autres activités connexes, alors que l’inauguration officielle de cet événement aura lieu le 23 novembre 2021 à partir de 9h00 à distance.

Une quarantaine d’experts internationaux confirmés présenteront les dernières technologies aux domaines des énergies renouvelables, stockage d’énergie, et d’efficacité énergétique, souligne-t-on, ajoutant qu’un programme scientifique riche et varié est attendu et que plusieurs ateliers et sessions spéciales sont programmés.

Témoin de son sérieux, l’IRSEC’21 est techniquement soutenue par IEEE Power Energy Society, l’organisme mondial de référence au domaine de l’énergie, relèvent les organisateurs.