Le Conseil supérieur des Oulémas tient, avec l’approbation du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil, sa 31e session ordinaire, les vendredi et samedi 25 et 26 Dou Al Hijja de l’an 1444 de l’Hégire, correspondant aux 14 et 15 juillet 2023.

La session, dont les travaux débuteront vendredi après la prière d’Al Asr, se penchera sur les questions à l’ordre du jour de cette session, indique le Conseil.

Parmi les questions qui seront examinées figurent la présentation des grandes lignes du plan de mise en œuvre des valeurs religieuses, la consolidation de la présence médiatique des institutions des Oulémas, la mise en place des règles d’action des nouveaux conseils régionaux des Oulémas et la présentation des grandes lignes du guide d’encadrement attendu des Alimate. Le Conseil se tient en exécution du Dahir n°1.03.300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des Oulémas, tel qu’il a été modifié et complété, notamment le 1er alinéa de l’article 4, ainsi qu’en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l’hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Oulémas, notamment les articles 5 et 6, précise le communiqué.

Ledit Conseil se tient, également, en application du Dahir n°1.23.47 du 26 Dou Al Qiida 1444 de l’hégire (15 juin 2023) et du Dahir n°1.23.48 du 26 Dou Al Qiida 1444 de l’hégire (15 juin 2023), conclut la même source.