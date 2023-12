Le directeur général de la DGED (Direction générale des études et de la documentation), Mohammed Yassine Mansouri, a été décoré de la médaille « Étoile de Roumanie » par le président roumain, Klaus Werner Iohannis.

« En signe de haute appréciation pour la contribution exceptionnelle de la Direction générale d’Etudes et de Documentation (DGED) du Maroc à la promotion de la sécurité régionale et au développement des relations avec son homologue roumain, le Président de la Roumanie, Klaus Werner Johannis, a décerné, par décret présidentiel (…), au Service de Renseignement marocain, en la personne de son Directeur Général, le 11 décembre 2023, à Bucarest, la décoration de l’Ordre National ‘L’Etoile de Roumanie’, au grade de Grand Officier, avec insigne pour les civils », lit-on dans un communiqué officiel.

Cette distinction intervient quelques mois après la contribution décisive des services de renseignement marocains à la libération d’un otage roumain détenu au Burkina Faso.

A noter que l’Etoile de Roumanie est la plus ancienne et la plus haute distinction octroyée par l’Etat roumain.