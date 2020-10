le Bureau d’Analyse et Recherche panafricain de BMCE Capital (BANK OF AFRICA – BMCE Group -), a publié ce mardi 13 octobre 2020 son document biannuel (« Forecast 2020-2021 ») avec ses projections de réalisations sur 2020 et 2021 des 40 principales entreprises cotées à la Bourse de Casablanca (représentant plus de 90% de la capitalisation boursière).

Au regard des réalisations semestrielles impactées par la crise sanitaire, les analystes de BMCE Capital Research ont procédé au réajustement de leurs prévisions faisant ressortir ce qui suit :

Le chiffre d’affaires du scope 40 de BMCE Capital Research devrait reculer de -3,7% à

MAD 208,4 Md suite au mauvais comportement de la cote industrielle, partiellement compensé par l’amélioration du PNB des Banques alors qu’il devrait se redresser de +6,4% à M MAD 221,6 en 2021E ;

La capacité bénéficiaire de l’univers de couverture de BMCE Capital Research devrait se dégrader de -18,7% à MAD 19,7 Md entre 2019 et 2020E.

Hors contributions au fonds COVID-19, le bottom line devrait ressortir en baisse limitée de

-3,7% à MAD 23,3 Md ;

En 2021E, la capacité bénéficiaire devrait se redresser de +34,4% pour se fixer à

MAD 26,4 Md.

