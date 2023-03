À l’occasion de la journée internationale de la femme, Interworld organise la 3e édition du Forum de l’Inclusion Financière et ce le 8 mars 2023 au Casablanca hôtel à Casablanca. Cet événement est organisé en partenariat avec l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF).

« L’inclusion financière des femmes et le développement financier » est le thème qui sera traité le 8 mars et permettra de présenter la situation de l’intégration de la gent féminine dans les circuits de financement et au potentiel qu’offre ce segment pour le développement du secteur financier.

Des professionnels du secteur financier, des experts internationaux, des chercheurs vont traiter de la situation réelle des femmes du point de vue de l’inclusion financière, des opportunités qu’offre ce marché et de réfléchir aux leviers à mobiliser pour un meilleur développement financier.

Pour cette édition le comité d’organisation a retenu les axes suivants :