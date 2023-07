Le groupe indien HCLTech de services et de conseil en technologies de l’information a lancé, mardi à Salé, un « Global Delivery Center » spécialisé en support technique et ingénierie logicielle pour servir ses clients mondiaux.

Le lancement de cette nouvelle plateforme s’est déroulé lors d’une cérémonie présidée par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, en compagnie du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et la présidente de HCLTech, Roshni Nadar Malhotra.

Ce nouveau centre stratégique, le premier de HCLTech sur le continent africain, vient renforcer les liens commerciaux et culturels entre l’Inde et le Maroc et témoigne de la confiance de l’entreprise dans le savoir-faire marocain en matière de technologies de l’information.

Le Global Delivery Center entend jouer un rôle clé dans la stratégie nearshore de HCLTech, permettant à l’entreprise de fournir des projets de transformation numérique à ses clients mondiaux, tout en bénéficiant des talents hautement qualifiés du Maroc.

Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à un protocole d’accord signé en 2022 signé entre l’exécutif et le groupe indien, lors d’une visite de travail effectuée par Mme Mezzour en Inde, dans l’objectif de promouvoir le Maroc comme destination d’investissement dans le domaine des nouvelles technologies.

Il démontre ainsi l’engagement d’HCL à investir dans le secteur technologique au Maroc et à promouvoir le développement des compétences locales, ainsi que l’importance accordée par le gouvernement au développement du secteur technologique et de sa volonté de favoriser la coopération internationale.

A cette occasion, Ghita Mezzour a fait part de sa satisfaction d’assister à l’ouverture officielle du centre de HCLTech au Maroc, qualifiant cette mise en service comme un moment charnière dans le parcours numérique du Royaume, en forgeant un partenariat stratégique avec un leader mondial de la technologie comme HCLTech.

« L’inauguration de ce centre témoigne de notre engagement à encourager l’innovation, à promouvoir l’autonomisation numérique et à créer un écosystème prospère pour l’industrie technologique au Maroc », a-t-elle indiqué.

« Avec HCLTech, nous allons oeuvrer ensemble à ouvrir de nouvelles perspectives de croissance, en exploitant la puissance de la transformation numérique pour stimuler le progrès, la prospérité et l’inclusion », a précisé la ministre.

La présence de HCLTech au Maroc stimulera de façon notable la croissance du secteur des technologies de l’information et de l’externalisation, offrant d’abondantes perspectives à notre jeunesse talentueuse, a souligné, pour sa part, M. Jazouli dans une déclaration à la presse. Cet investissement stratégique de HCLTech renforce les liens commerciaux et culturels profondément enracinés entre l’Inde et le Maroc, a-t-il fait observer.

De son côté, Nadar Malhotra s’est dite ravie de voir le Maroc rejoindre la famille des opérations mondiales de HCLTech, notant que le Royaume dispose d’un immense potentiel pour devenir un contributeur majeur de l’écosystème technologique mondial.

Elle a également exprimé sa gratitude au gouvernement du Maroc pour son soutien et pour avoir permis le lancement de ce nouveau projet.

HCLTech est une entreprise mondiale de technologie, employant plus de 223.000 personnes dans 60 pays, offrant des compétences de pointe centrées sur le numérique, l’ingénierie, le cloud et l’IA, et proposant un large portefeuille de services et de produits technologiques.

Elle est reconnue comme l’un des meilleurs employeurs mondiaux, avec des certifications régionales dans 25 pays. L’entreprise dispose actuellement de 20 sites nearshore à travers le monde, rassemblant plus de 23.000 professionnels travaillant sur des projets de transformation numérique pour certaines des plus grandes entreprises mondiales.

Cette cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence, notamment, du gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, et du directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.