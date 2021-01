Le spécialiste international des résidences «Studios/Apart’Hôtels» Ascott débarque au Maroc.

Et c’est à Casablanca que le groupe basé à Singapour a choisi de créer sa première résidence dans le Royaume : Citadines Racine.

Située au cœur du quartier Racine, la résidence avec services hôteliers offrira 123 unités, comprenant des studios, des appartements d’une et deux chambres en plus de restaurants et installations sportives.