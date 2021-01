La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des finances, a procédé jeudi à une opération d’échange de Bons de Trésor (BDT) d’un montant de plus de 7,38 milliards de dirhams (MMDH), dont le règlement est prévu pour le 26 janvier 2021.

Rachetés à un taux de 2,6%, les bonds de trésor de 2 ans ont porté sur un montant total de 2,433 (MMDH), tandis que la somme des titres de 10 ans s’est élevée à environ 406 MDH avec un taux de 4,15%, précise la DTFE dans un communiqué.

La somme des titres de 52 semaines s’est élevée à environ 1,888 MMDH avec un taux de 2,3% et les titres de 5 ans à quelque 2,652 MMDH au taux de 3,15% L’objectif étant le lissage de l’échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement, fait savoir le communiqué.