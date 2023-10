Les relations de coopération entre la Banque d’Espagne et Bank Al-Maghrib sont « excellentes et solides », a affirmé, ce mercredi à Marrakech, Pablo Hernández de Cos, gouverneur de la Banque centrale espagnole.

« La Banque d’Espagne et Bank Al-Maghrib entretiennent des relations excellentes, solides et de longue date », a souligné De Cos dans une déclaration à la presse à l’occasion de sa participation aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI).

Il a, dans ce sens, qualifié de « positive » la coopération entre les deux institutions qui englobe plusieurs volets, notamment ceux ayant trait aux domaines économique et social.

« Nous avons la volonté de raffermir davantage ces liens de coopération entre les Instituts d’émission des deux pays voisins », a insisté De Cos, mettant l’accent sur « le travail remarquable » accompli par Bank Al-Maghrib.

Venus des quatre coins de la planète, les participants aux Assemblées BM/FMI, qui se tiennent à Marrakech, se penchent une semaine durant sur les grands enjeux actuels liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement international d’envergure offre l’occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc, sous le leadership éclairé du roi Mohammed VI, dans divers domaines.