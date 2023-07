La 13e édition du Green Challenge aura lieu le 9 juillet 2023 à l’Eco-Cité Zenata. Plus de 1000 participants sont attendus pour cet événement sportif et éco responsable.

Visant à la fois les athlètes et les familles, le Green Challenge rassemble une très grande diversité de participants grâce à son format adapté à tous, autour des valeurs saines du sport soutenues par la Société d’Aménagement de Zenata, filiale du Groupe CDG, partenaire officiel de l’événement.

Avec un parcours de 12 obstacles, le spectacle sera au rendez-vous pour le plus grand plaisir des sportifs et pour la joie des plus jeunes, qui tenteront de finir la course accompagnés de leurs parents. De nombreuses activités pour les 3 à 8 ans permettront à leurs parents de participer à la course l’esprit tranquille.

Un village de l’événement avec une programmation riche en cours de sport, de challenges à relever et une animation musicale rythmée promet d’offrir une journée ambiancée aux participants qui profiteront des nombreux goodies distribués et qui tenteront de gagner les lots de prestige offerts par la Société d’Aménagement de Zenata lors de la tombola.

Enfin à travers le Green Challenge, l’Eco-cité Zenata confirme son positionnement de ville qui promeut le sport et le bien-être de ses habitants et visiteurs.