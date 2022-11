Le Groupe AKDITAL poursuit sa stratégie de déploiement et de maillage territorial et inaugure une nouvelle infrastructure de santé à Safi, la Clinique des Spécialités de Safi.

La Clinique des Spécialités de Safi, établissement multidisciplinaire d’une capacité de 100 lits, permet ainsi de multiplier par 2,3 l’offre locale en termes de lits gérés par les unités de soins privées (73 lits pour 4 unités de soins) tout en apportant aux habitants de la province des prestations et équipements à proximité alors qu’ils étaient auparavant tenus de se déplacer dans de plus grandes villes.

Le premier centre de Cardiologie Interventionnelle de la Région

L’établissement comprend notamment le premier Centre de Cardiologie Interventionnelle

de la région. Doté de plateaux techniques de dernière génération, ce centre, qui permet le

traitement des maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires, est équipé d’une salle de

cathétérisme et d’une salle d’épreuve d’effort.

Un Centre d’oncologie avec service de radiothérapie

La Clinique des Spécialités de Safi est par ailleurs dotée d’un Centre d’Oncologie, également premier de la région. Spécialisé dans la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers, le centre comprend treize (13) fauteuils de chimiothérapie, neuf (9) lits d’hospitalisation, deux (2) bunkers pour la radiothérapie avec un accélérateur de dernière génération assurant la qualité et la sécurité des soins et un Scanner Dosimétrique.

La Cliniques des Spécialités de Safi couvre un large éventail de spécialités médicales et

chirurgicales et, à l’instar des autres infrastructures développées par le Groupe AKDITAL,

dispose d’équipements de dernière génération en vue du traitement de tous types de

pathologies. Ce nouvel établissement comprend sept (7) blocs opératoires ultra-modernes équipés d’installations de pointe dont deux salles d’endoscopie et deux unités techniques

d’accouchement (UTA).

La Clinique des Spécialités de Safi dispose par ailleurs d’un important pôle de réanimation

avec neuf (9) box en réanimation polyvalente répondant aux normes internationales et cinq

(5) couveuses en réanimation néonatale.

La Clinique des Spécialités de Safi comprend également une unité de soins intensifs

polyvalents et cardiologiques de seize (16) lits.

Enfin, La Clinique des Spécialités de Safi intègre un laboratoire d’analyses médicales et un

centre complet de radiologie (IRM, scanner, radio standard, échographie et mammographie) afin d’optimiser le parcours du patient et d’accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge.

Conçue aux normes internationales les plus strictes en matière d’hygiène sanitaire

hospitalière et en termes d’optimisation du parcours patient, la Clinique des Spécialités de

Safi dispose également d’un service d’urgence qui accueille les malades en état critique,

24h/24 et 7j/7 avec la présence continue sur place de médecins réanimateurs et urgentistes.

Sixième ouverture par le Groupe AKDITAL au cours de cette année 2022, la Clinique des

Spécialités de Safi porte à quinze (15) le nombre d’établissements de soins opérés par le

Groupe AKDITAL à date et signe l’efficacité et la performance du Groupe en termes de

déploiement d’infrastructures de haut niveau aux meilleurs standards internationaux.