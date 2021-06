OCP Maintenance Solutions (OCP-MS), filiale du Groupe OCP spécialisée dans la digitalisation industrielle et la maintenance prédictive signe avec BCG GAMMA, l’entité d’Intelligence Artificielle (I.A) et de data science du bureau casablancais de BCG, un partenariat afin de proposer des solutions de transformation avancées dans le secteur de la maintenance et de la digitalisation industrielle pour les acteurs industriels à l’échelle africaine et internationale.

Dans le cadre du développement de ses activités en matière d’opération et maintenance industrielles, OCP MS s’appuiera d’une part sur l’expertise confirmée de BCG GAMMA en science des données et I.A appliquée à la maintenance prédictive, l’optimisation des opérations et à la simulation des processus, et d’autre part sur son expérience en conduite de transformation à large échelle. En effet le savoir-faire d’OCP-MS dans le développement des solutions IoT de pointe ayant déjà fait ses preuves, permettra notamment d’améliorer la qualité ainsi que la fiabilité des processus grâce à des systèmes intelligents et en réseau et ce, afin d’étendre ses opportunités commerciales tant au niveau africain qu’international.

A cette occasion Abdenour Jbili, Managing Director de OCP-MS explique que « cette collaboration permettra de proposer une offre globale et unique sur le marché afin de professionnaliser les pratiques industrielles en matière de maintenance 4.0 et d’accompagner les entreprises dans leur transformation digitale ».

Depuis sa création en 2015, BCG GAMMA est devenue une référence en matière de transformation IA de groupes de renommée mondiale, tous secteurs confondus, et développe pour et avec ses clients des solutions basées sur l’IA permettant d’avoir un très fort impact sur leurs résultats. A partir de son hub à Casablanca et à travers cette collaboration, BCG GAMMA s’appuiera sur le savoir-faire d’OCP MS pour la mise en place de produits allant de l’optimisation de la production et des processus, aux solutions en matière de maintenance prédictive. Selon Hamid Maher, Managing Director & Partner, Head of BCG GAMMA for Africa « cette alliance combinera l’expertise industrielle éprouvée de OCP-MS et notre savoir-faire en matière d’IA, pour permettre aux industriels africains de matérialiser des gains de productivité massifs ».