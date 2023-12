La Fondation BMCI a organisé, cette semaine à Casablanca, une cérémonie de présentation du livre « Rabat. La ville nouvelle. Guide d’architecture 1914-1990 » de l’architecte Abderrahmane Chorfi, édité par Bouillon de Culture.

« Véritable guide, l’ouvrage d’Abderrahmane Chorfi est une invitation à flâner au cœur de la ville de Rabat. Le livre raconte l’émergence d’une architecture exceptionnelle, celle du XXe siècle, entre 1914 et 1990. Au fil des pages, le lecteur se voit offrir des clefs pour comprendre la dynamique architecturale de cent édifices de la capitale », indique un communiqué de la Fondation BMCI.

Dans son ouvrage, l’architecte met ainsi en lumière la ville nouvelle de Rabat et en partage avec ses lecteurs les trésors méconnus au travers de descriptions détaillées et d’images captivantes dans lesquelles il dévoile les joyaux architecturaux de la ville et invite au voyage, fait-on savoir.

Plus qu’un livre, Abderrahmane Chorfi ambitionne de faire de son ouvrage un outil pédagogique et un guide d’architecture destiné à enrichir la lecture des divers publics dans ce domaine, indique-t-on.