Audi Maroc, qui voue une passion de longue date au golf, et la golfeuse professionnelle marocaine Maha Haddioui se sont récemment dit oui. La championne « gadirie » est en effet la nouvelle ambassadrice de la marque aux anneaux. Détails.

Le coup parfait ! Au golf, on le salue d’un « c’est bijou ». Le récent partenariat conclu entre Audi Maroc et la golfeuse pro Maha Haddioui se prête à ce genre de commentaire, qui sonne comme une évidence ! Un tel rapprochement met en relief l’intérêt de toujours d’Audi pour le golf, de même que les valeurs partagées entre la marque, cette discipline sportive exigeante au possible et celle qui est l’une de ses figures locales les plus emblématiques, à savoir, peut-on lire dans un communiqué adressé à notre rédaction par la marque allemande, « la précision, la performance et l’innovation ».

Pour mémoire, la firme d’Ingolstadt a soufflé cette année les 33 bougies de l’Audi Quattro Cup, considéré aujourd’hui comme étant l’un des plus grands tournois de golf amateur du globe et tenu chaque année dans un pays. Sa mouture locale, organisée par Audi Maroc depuis 2011, se déroule, lui, dans six villes du royaume.

« Nous sommes ravis de nous associer à Maha Haddioui », a commenté Jérôme Berthod, directeur d’Audi Maroc, qualifiant la nouvelle ambassadrice locale de la marque d’athlète inspirante. Et d’ajouter qu’elle incarne parfaitement les valeurs véhiculées par la marque aux anneaux, que c’est une fierté de « soutenir son parcours et de contribuer à son succès ».

« Win-green » situation

« Rejoindre la famille Audi, c’est comme frapper le coup parfait: c’est une combinaison de force, de précision et de vision. Ensemble, nous partageons une passion pour l’excellence et un engagement envers le progrès continu. Ce partenariat est une célébration de notre quête commune pour l’innovation, sur le green comme sur la route », a indiqué, pour sa part, Maha Haddioui, première golfeuse marocaine et du monde arabe a être parvenue à se qualifier aux Jeux Olympiques.

C’était à Rio, en 2016, et elle a aussi été de la fête quatre ans plus tard à Tokyo. Autre fait d’armes de la désormais égérie d’Audi Maroc: c’est la première et seule golfeuse nationale et arabe à évoluer sur le prestigieux circuit Ladies European Tour.

« Ce partenariat est une nouvelle étape importante dans le développement de la marque Audi Maroc. Il nous permettra de promouvoir le golf au Maroc et de soutenir les jeunes golfeurs marocains », précise la marque dans le communiqué, conclu par une autre promesse. « Audi Maroc et Maha Haddioui vous réservent de belles surprises en 2024 (année olympique, Ndlr ; on dit ça, on dit rien) ! ».