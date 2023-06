L’Allemagne a augmenté ses importations de tomates depuis le Maroc durant les 5 dernières années de 73,16 %, contre une baisse de la demande sur la production en provenance de l’Espagne et des Pays-Bas (-19,09 % et -26,31 %). Le royaume se place ainsi en tant que 3e fournisseur de l’Allemagne, et pourrait bien devancer l’Espagne à ce niveau.

D’après les données d’Hortoinfo, l’Allemagne a importé un total de 633,59 millions de kilos de tomates d’une valeur de 1.462,56 millions d’euros, à un prix moyen de 2,31 euros le kilo.

Le principal fournisseur de ce légume sur le marché allemand en 2022 a été les Pays-Bas, avec un volume de 292,9 millions de kilos, 104,6 millions de kilos de moins que cinq ans auparavant (-26,1 %), qui ont été vendus pour une valeur de 712,06 millions d’euros, au prix moyen de 2,43 euros le kilo.

Le volume de tomates vendues par l’Espagne en 2022 sur le marché allemand était de 152,64 millions de kilos, soit 36,1 millions de moins qu’en 2018 (-19,09 %). La valeur de la vente de tomates espagnoles à l’Allemagne en 2022 a été de 348,17 millions d’euros, avec un prix moyen de 2,28 euros le kilo.