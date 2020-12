L’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA) à Taounate et le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST) viennent de lancer un appel à projets de recherche dans le domaine de la valorisation des plantes médicinales et aromatiques (PMA).

Cet appel à projets de recherche est le troisième du genre lancé par l’ANPMA et le CNRST. Il est destiné aux chercheurs des universités Hassan II de Casablanca, Chouaib Doukkali d’El-Jadida et Ibn Zohr d’Agadir.

Quatre axes de recherche ont été arrêtés par le Conseil scientifique de l’ANPMA. Il s’agit de la caractérisation des PMA, la valorisation des PMA à haute valeur ajoutée, l’adaptation des PMA au changement climatique et la contribution des PMA aux économies locales, régionales et nationales.

Selon l’ANPMA, le projet candidat devra parvenir au CNRST sous format électronique au plus tard le 18 février 2021 et en papier avant le 1-er mars 2021.

Le Maroc dispose de plus de 4.200 espèces de plantes, dont 400 ont des caractéristiques médicinales et aromatiques. La production nationale annuelle s’élève à près de 140.000 tonnes, dont 52.000 tonnes de plantes et 500 T d’huiles essentielles sont exportées, plaçant le Royaume au 12ème rang mondial.