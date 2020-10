Une enveloppe globale de 3,135 milliards de dirhams (MMDH) a été mobilisée, dans le cadre du “Fonds Mohammed VI pour l’Investissement” au profit du secteur de la santé, selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF-2021).



Ce montant a été alloué afin de prendre en charge les dépenses inhérentes au renforcement et à la mise à niveau du dispositif médical, moyennant l’acquisition du matériel médical et hospitalier, l’achat des médicaments et produits pharmaceutiques et l’amélioration des moyens d’intervention, précise cette note publiée lundi sur le site du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.



Doté de 10 MMDH provenant du Budget Général, le fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) baptisé “Fonds Mohammed VI pour l’Investissement”, a également pris en charge la subvention des prix des masques non tissés à usage non médical produits localement.



Ainsi, le gouvernement s’engage, dans le cadre de ce PLF, à consolider et renforcer le système national de santé, à travers l’extension et la mise à niveau de l’offre de soins hospitalière et la facilitation de l’accès des citoyens aux soins de santé de manière équitable, la mobilisation de ressources humaines et financières additionnelles à travers le recours aux mécanismes de financement innovants et la diversification de ses sources, l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses de santé et l’amélioration de la gouvernance du système de santé.