Le Maroc a été à l’honneur au prestigieux “MEP Awards 2020” de la revue européenne «The Parliament Magazine» dont la cérémonie de remise des prix a été organisée mardi.

C’est la première fois que le Maroc prend part au «MEP Awards» organisé chaque année par cette influente revue européenne pour récompenser le travail des eurodéputés dans différents domaines.

Le «MEP Awards» de cette année a été organisé en partenariat avec le Maroc auquel la revue a consacré une dizaine d’articles mettant en avant le partenariat euro-marocain dans divers domaines, notamment le rôle du Royaume dans le co-développement en Afrique, la révolution verte initiée par le Maroc, le potentiel de l’industrie pharmaceutique et le développement des services financiers.

Le Royaume a été représenté à ce rendez-vous européen d’envergure internationale par un stand d’exposition virtuel mettant en avant, de Tanger à Lagouira, la richesse et l’héritage culturels, ainsi que les projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables.

Dans une allocution lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix, l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne Ahmed Rahhou a souligné l’importance du travail effectué par le Parlement européen et son rôle dans le fonctionnement des instituions de l’UE, félicitant la revue «The Parliament Magazine» d’avoir initié ce prix prestigieux qui récompense le travail et l’engagement des eurodéputés.

L’ambassadeur a mis l’accent à cette occasion sur l’importance de renforcer les partenariats en ces temps difficiles afin de faire face aux défis qui s’imposent.

«En ces temps de pandémie et de bouleversements des relations internationales, le renforcement des partenariats est encore plus important pour faire face aux grands défis du monde, depuis le changement climatique jusqu’à la lutte contre les radicalismes violents et le manque de développement qui leur sert de terreau», a souligné M. Rahhou, exprimant la disposition du Maroc à joindre ses efforts à ceux des pays amis et alliés pour relever ces défis.

«Le Maroc sera toujours disponible aux côtés de ses amis et alliés européens pour œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et pour renforcer la coopération en vue d’une politique de développement inclusif », a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a ensuite remis virtuellement le prix MEP 2020 au député européen Marian-Jean Marinescu dans la catégorie “Transport et Tourisme”.

Expliquant à la MAP le choix des exposants au stand du Maroc, Siham Cherraj, conseillère chargée de la Communication et de la Coopération sectorielle à la mission du Royaume auprès de l’UE, a affirmé qu’en partenariat avec l’équipe dirigeante du magazine, notamment son rédacteur en chef Johnson Brian, l’accent a été mis sur la diversité touristique du Maroc et son potentiel en matière des énergies de l’avenir, un sujet auquel l’Europe accorde une importance particulière.

«Notre participation a été axée sur la promotion d’un tourisme responsable vis-à-vis de la terre et de l’environnement, d’où l’idée de mettre en avant la ville d’Ouarzazate qui abrite la plus grande centrale solaire du monde aux portes du désert du Sahara marocain», a-t-elle indiqué.

Le stand où étaient représentés l’Agence marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), l’Office national marocain de Tourisme (ONMT) et l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) met l’accent sur le fait que «le désert n’est plus perçu par le Maroc comme un site sauvage, mais comme une source de nouvelles technologies», a-t-elle affirmé.

Deux vidéos mises en ligne lors de la cérémonie de remise des prix mettent en avant ces deux sources de richesses.

La première intitulée “Morocco as soon as possible” est produite par l’ONMT. Elle offre à voir le métissage entre la modernité et la tradition qui incarne la véritable force du Maroc.

La seconde vidéo, produite par MASEN, montre le potentiel du Maroc en termes de production des énergies renouvelables et les différents projets réalisés ou en cours de réalisation dans ce domaine.