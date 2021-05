Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi N°52.20 portant création de l’Agence nationale des eaux et forêts.



Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ce texte s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale “Forêts du Maroc 2020-2030” lancée par le Roi Mohammed VI, a indiqué Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cette stratégie vise à renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur forestier à travers un modèle de gestion intégré et créateur de richesse qui place les populations avoisinantes au cœur du processus de gestion des forêts, a précisé Amzazi, notant que ce projet repose sur la création d’une Agence nationale des eaux et forêts qui remplace l’Administration des eaux et forêts dans l’exécution de la politique gouvernementale en matière de gestion des espaces forestiers et de lutte contre la désertification, et définit les règles de création et de gestion des réserves et parcs nationaux.





Le projet de loi prévoit également de définir les structures de gestion de l’Agence, son système financier et les ressources mises à sa disposition, ainsi que le statut des employés de l’agence, a-t-il conclu.