Aid Al Fitr 1442 de l’hégire sera célébré ce jeudi 12 mai 2021 au Maroc, a annoncé ce mercredi soir le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Dans un communiqué, le ministère précise avoir procédé à l’observation, après la prière d’Al Maghrib, samedi 29 Ramadan 1441 H, correspondant au 23 juin 2020 et a confirmé l’observation du croissant lunaire annonçant le début du mois de Chaoual 1442 H. Et à cette occasion, les équipes du Groupe Infomédiaire (Maroc, Afrique, Sport, IMTV, AnnonceMédiaire et JobMédiaire) vous présentent leurs meilleurs vœux.