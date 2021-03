Le Plan national de la géologie 2021-2030 (PNG) a été présenté, mercredi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.

L’élaboration de ce Plan intervient dans le cadre de la déclinaison des directives royales incitant à mettre en œuvre des stratégies sectorielles convergeant vers une politique gouvernementale unifiée et transversale.

Réalisé avec une enveloppe budgétaire globale de 257,7 millions de dirhams, il vise principalement à l’accroissement de l’attractivité minière du Maroc et à insuffler au service géologique du Maroc (SGM) une nouvelle dynamique capable de répondre aux différentes interactions avec les enjeux stratégiques des divers secteurs d’activité économique.

Le PNG est décliné en quatre grandes orientations stratégiques, à savoir la mise en adéquation entre le développement de l’infrastructure géo-scientifique et la capitalisation d’une information géo-scientifique approprié aux besoins de connaissance et d’aide à la décision, la mise en place d’une infrastructure numérique appropriée et services d’analyses avancées, la mise en œuvre d’applications géo-scientifiques offrant des éléments d’aide à la décision et à la préparation de l’action à enjeux multiples et la mise à niveau des capacités du SGM.

S’exprimant lors de cette cérémonie, Rabbah a indiqué que ce plan géologique va permettre au Maroc d’avoir un système de cartographie géologique très avancé et de mettre en place des cartes géologiques de manière transparente, exacte et accessible à tous les investisseurs et les institutions.

“Il vise à encourager la valorisation du patrimoine géologique, la recherche et le développement dans le domaine géologique et l’information géologique non seulement dans le domaine des mines mais aussi en termes notamment de l’infrastructure, l’industrie, l’agriculture et l’hydraulique”, a-t-il ajouté.

Evoquant le discours du Roi invitant à mettre en œuvre des stratégies sectorielles, le ministre a passé un revue les différents plans et stratégies élaborés par son département pour la prochaine décennie, rappelant la mise en place d’un partenariat avec les régions leur permettant d’avoir accès aux informations dont elles ont besoin pour leur développement.

Pour sa part, le Directeur de la géologie au sein du ministère, Ahmed Benlakhdim, a souligné que ce plan est le fruit d’un travail de diagnostic et de préparation des grandes orientations qui permettront de renforcer l’attractivité minière du Royaume.

“L’élaboration de ce programme ambitieux vise à doter le Maroc d’une infrastructure tri-thématique impliquant la superposition des cartes géologiques, géophysiques et géochimiques avec la proposition de 9 zones prometteuses du point de vue minier et la déclinaison temporo-spatiale de ce programme”, a-t-il fait valoir.

Benlakhdim a en outre souligné que le choix des neuf zones et la mise en place de programmes de cartographies intrinsèques pour chacune de ces zones donneront lieu à des taux de couverture tri-thématiques importants qui permettront d’établir les cartes de favorabilité minière et constitueront un outil fort appréciable pour la stimulation de la prospection minière de ces zones.

Rappelant les principales missions de la direction de la géologie, il a noté que le département va veiller à développer ses plateformes numériques à travers la mise en place d’un système national d’information géo-scientifique qui permettra aussi bien aux investisseurs qu’aux autres acteurs économiques sollicitant cette information de la saisir, de la traiter et de faire des requêtes suivant le but ou l’utilisation de cette information.

Cette cérémonie a été tenue en présence effective et par visioconférence des principaux partenaires et parties prenantes, notamment les différents départements ministériels, l’Académie Hassan II, les conseils régionaux, les opérateurs publics, ainsi que des invités burkinabè et nigérians des services géologiques.