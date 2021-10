Le Maroc est devenu un leader en matière des énergies renouvelables en Afrique grâce à sa vision claire et déterminée, a affirmé l’expert italien, Luca Traini. Le Royaume avance rapidement et sereinement, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, en termes de transition écologique, a déclaré Traini, responsable à la fondation internationale RES4Africa, qui prend part aux salons internationaux de l’économie circulaire Ecomondo et Key Energy, tenus du 26 au 29 octobre. Ce succès est dû à la politique ambitieuse de ce leader africain doté des plus grands projets d’énergies renouvelables dans le monde, s’est-t-il félicité.

Le Maroc a participé mercredi à un forum dédié à la croissance verte en Afrique, organisé en marge de l’Ecomondo et du Key Energy. L’ambassade marocaine en Italie a mis en place à cette occasion un stand offrant aux différents participants une plateforme d’échange interactive pour faire connaitre les réalisations du pays en matière d’énergies renouvelables et prospecter de nouvelles opportunités.