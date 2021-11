Champion des énergies renouvelables, le Maroc, précurseur dans le solaire et la mobilisation des ressources en eau, montre la voie sur le continent africain, souligne vendredi France Info.

« Le Royaume, qui a accueilli en 2016 la COP22, se veut toujours à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. A Glasgow, il a annoncé travailler sur 50 projets d’énergies renouvelables d’une puissance installée de 3.950 MW, l’équivalent de 3 à 4 réacteurs nucléaires », relève la radio publique française.

« Le pays, peu doté en pétrole et en gaz, produit déjà plus de 4 000 mégawatts d’énergies éolienne et solaire, une référence en la matière en Afrique. La part des énergies renouvelables pourrait ainsi dépasser les 60% en 2030 », écrit France info sur son site internet.