Le Maroc a reçu, ce dimanche 23 mai, un nouvel arrivage de plus de deux millions de doses du vaccin Sinopharm. Le lot de vaccin est arrivé à l’aéroport de Casablanca à bord de deux Dreamliners de la Royal Air Maroc (RAM). Il s’ajoute aux deux millions réceptionnés il y a quatre jours et aux 3 autres millions arrivés entre le 26 avril et le 10 mai courant.



Cette nouvelle livraison des vaccins permettra ainsi au Maroc de continuer sereinement sa campagne nationale de vaccination, notamment après son élargissement à la tranche d’âge entre 45 et 50 ans.

Et selon nos informations, la campagne a même commencé à être élargie aux 40-45 ans. Contactées par Infomédiaire Maroc, plusieurs personnes de cette tranche d’âge ont annoncé avoir reçu des confirmations de leur rendez-vous de vaccination au courant de la semaine qui débute.