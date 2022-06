La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, a affirmé, mardi à Rabat, que le Programme d’électrification rurale global (PERG) a permis d’électrifier plus de 40 000 villages jusqu’à fin mars 2022 et ce, à travers le raccordement au réseau national d’électricité.

Mme Benali, qui répondait à une question orale sur la généralisation de l’électrification du monde rural, posée par le groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des Conseillers, a précisé que le PERG a permis, depuis son lancement en 1996 jusqu’à fin mars dernier, l’installation de plus de 19 000 panneaux solaires au niveau de 900 villages et ce, dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La ministre, qui a fait savoir que le taux d’électrification rurale a atteint 99,84%, s’est félicité du succès de ce programme, dont le coût global s’est chiffré à 25 milliards de dirhams (MMDH), à la faveur des efforts de l’ensemble des parties concernées.

Aussi, a-t-elle soutenu, la réalisation dudit programme se poursuit durant la période 2022-2025, avec l’électrification prévue de 627 villages abritant 14.688 habitants dans les différentes régions du Royaume.

Concernant la généralisation de l’électrification rurale au niveau national, Mme Benali a assuré que l’opération d’électrification de 552 villages non programmés (9.571 habitants) nécessite une enveloppe d’environ 1.120 millions de dirhams (MDH).

Ladite opération, a-t-elle fait savoir, comprend deux étapes. La première consiste à électrifier 207 villages dont le coût d’électrification ne dépasse pas le plafond de 80.000 dirhams par habitat, tandis que la seconde étape porte sur l’électrification de 345 villages d’un coût dépassant le plafond précité par habitat.

Et d’ajouter que le ministère œuvre en faveur de l’élaboration d’un programme de réhabilitation énergétique des établissements d’enseignement et services sociaux, en particulier au milieu rural (écoles, hôpitaux, maisons de l’étudiante et les locaux du ministère de la Justice) et ce, en coordination avec les départements concernées.

Le ministère veille également à généraliser un projet pilote ayant permis de doter l’un des villages à Essaouira, d’une centrale solaire (KWc 15), sur les autres régions.