Un contrat de financement en appui à la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », a été signé, ce jeudi à Rabat, entre le Maroc et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), pour un montant de 100 millions d’euros.

Paraphé par le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et le directeur des opérations pour les pays voisins de l’Union européenne à la BEI, Lionel Rapaille, en présence du directeur général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, ce contrat de financement afférent à la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la BEI et s’étend sur la période allant de 2024 à 2028.

Ce partenariat financier s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés par le Maroc pour la modernisation et le renforcement de la compétitivité du secteur des eaux et forêts.

Structuré autour de trois composantes essentielles, le contrat de financement met l’accent sur l’adaptation au changement climatique, la promotion de la biodiversité, et le renforcement des capacités institutionnelles pour une mise en œuvre efficace et coordonnée.

La première composante concerne l’appui aux plans d’aménagement des bassins versants pour réhabiliter les forêts, réduire l’érosion, préserver les ressources en eau et la fertilité des sols. Elle inclut des reboisements, une régénération naturelle assistée, le contrôle mécanique de l’érosion, la revégétalisation des ravines, et l’ouverture ou l’entretien des pistes forestières.

La deuxième composante du contrat est relative à la conservation de la biodiversité et la valorisation de l’écotourisme dans les parcs nationaux, avec la conservation et la réhabilitation des habitats et des espèces, le développement d’une infrastructure adéquate, et la promotion de l’écotourisme.

Quant à la troisième composante, elle est destinée à l’assistance technique à l’ANEF dans la préparation et la mise en œuvre du projet, et l’appui aux filières, avec une subvention de la Facilité d’Investissement pour le Voisinage de l’Union européenne.