Le ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah a passé en revue, lundi, les principaux axes de la transition énergétique au Maroc au cours de la prochaine décennie, lors de la deuxième réunion ministérielle du Conseil de transition énergétique (CTE de la COP 26).

Les thèmes présentés par le ministre, lors de cette réunion virtuelle du CTE, lancé par le Royaume-Uni dans le cadre de sa présidence de la COP26, incluent l’électricité, les énergies propres prometteuses, la vulgarisation des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’économie d’énergie et la recherche scientifique.

Rabbah a évoqué, dans ce sens, les mesures prises par le Maroc pour généraliser l’électricité, augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique et développer le réseau électrique et l’interconnexion avec les pays voisins.

S’attardant sur le développement d’énergies propres prometteuses, le responsable gouvernemental a souligné que le Maroc a finalisé l’étape de la mise en œuvre de la feuille de route (2021-2030) liée à l’hydrogène, à la biomasse et au gaz naturel, indiquant que “notre pays se penche sur l’élaboration de la feuille de route relative à l’énergie marine et à la géothermie”.

Le ministre a, également, mis en exergue les mesures prises par le Maroc pour vulgariser les énergies renouvelables et propres dans les zones industrielles et les services sociaux, développer l’industrie énergétique et encourager la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine des énergies propres.

Le ministre a, également, salué les conclusions du premier dialogue de la transition énergétique qui s’est tenu au Maroc le 12 mars 2021, en coordination avec l’ambassade britannique à Rabat et l’organisation “Sustainable Energy For All – (SEforAll)”, et qui a constitué une nouvelle pierre angulaire d’un processus de coopération conjoint sur la transition énergétique au Maroc entre les acteurs du secteur, les pays donateurs et les partenaires internationaux et ce, en vue d’analyser en profondeur le modèle énergétique marocain et d’identifier les principaux domaines de coopération, dont la mise en œuvre nécessite un soutien technique et financier.

Cet événement virtuel qui vise à accélérer la transition mondiale vers une énergie propre et équitable pour atténuer les effets des changements climatiques et limiter le réchauffement de la planète a constitué une occasion pour présenter les progrès réalisés dans le domaine de la transition énergétique propre et partager les bonnes pratiques permettant d’atteindre des objectifs énergétiques résilients et durables sur la base des priorités identifiées lors des dialogues nationaux et régionaux du Conseil de la transition énergétique.

Ces priorités concernent huit domaines sur lesquels se concentreront des efforts afin de mobiliser un soutien technique et financier de la communauté internationale, à savoir les réseaux verts et intelligents, la planification énergétique intégrée, la politique et les outils d’investissement, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la transition de charbon, la transition équitable et les énergies renouvelables à grande échelle.

Les travaux de ce Conseil ont été coprésidés par Alok Sharma, président de la COP26 et Damilola Ogunbiyi, représentant spécial du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis (ONU) pour l’énergie durable et présidente directrice générale de l’organisation “Sustainable Energy For All – (SEforAll)”.

Ont pris part à cette réunion, des ministres de l’énergie des pays représentés au Conseil de la transition énergétique, de directeurs d’organisations et d’institutions internationales concernées par le secteur de l’énergie, ainsi que plusieurs responsables d’institutions financières internationales.