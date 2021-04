Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et l’Agence de développement du digital (ADD) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat relative à la mise en place d’une application mobile ludique et innovante au service des jeunes marocains. Signée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Firdaous et le Directeur général de l’ADD, Mohamed Drissi Melyani, cette convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier “Application pour les jeunes” qui figure parmi les 15 premiers chantiers de la feuille de route de l’ADD.

La vocation de cette application, axée autour du sport et de la culture, et qui combine des fonctionnalités digitales à la réalité physique, sera de permettre aux différentes catégories de jeunes d’accéder aux infrastructures du ministère pour déverrouiller des séquences permettant de cumuler des points à convertir en récompenses, et de participer aux différents programmes d’animation notamment les vacances pour tous et le tourisme culturel, de sensibilisation et d’orientation. Ce partenariat permettra de créer le cadre conventionnel nécessaire pour le développement et l’animation de cette application mobile innovante, à dimension citoyenne et nationale, et de contribuer ainsi à la digitalisation du domaine de la jeunesse et des sports.

A cette occasion, El Firdaous a souligné, dans une déclaration à la presse, la grande importance que son département accorde au digital dans le cadre de la mise en place effective de ses stratégies, relevant que la convention de partenariat signé avec l’ADD contribuera à créer un cadre institutionnel pour créer cette application mobile dédiée aux jeunes.

Cette application mobile servira de lien entre les mondes virtuel et réel, a-t-il relevé, expliquant que ce monde réel est principalement représenté dans l’infrastructure sportive et culturelle du ministère.

L’application comprendra plusieurs sujets sportifs et culturels pour motiver les jeunes à participer et cumuler des points pour obtenir des récompenses, qui sont des voyages et des hébergements en colonies de vacances, soulignant que tous les programmes du ministère seront concrétisés dans cette application mobile, a noté le ministre.

Pour sa part, Melyani a souligné que cette convention s’inscrit parfaitement dans le cadre des actions entreprises visant à soutenir et à accompagner cette jeunesse fortement familiarisée avec la révolution technologique et son multiple usage, notant que cet accord répond à des attentes, des aspirations et à des enjeux multiples en étroite relation avec l’évolution rapide que connait le domaine du digital. Cette convention de partenariat vise principalement à promouvoir l’inclusion digitale des jeunes, améliorer l’usage des services et offres rendus par les différents acteurs (administrations, établissements publics, collectivités territoriales…) par les jeunes et promouvoir l’usage des jeux vidéo ludiques et encourager la création des jeux-vidéos marocains ainsi que développer les connaissances des jeunes en matière de culture générale et de sport, a-t-il ajouté.

La convention vise précisément à encourager les jeunes générations à s’approprier l’usage de cette technologie en vue de devenir des acteurs et piliers de la réussite du virage numérique tant attendu que le Maroc s’est engagé à garantir et qui ne peut se concrétiser sans lui accorder l’importance nécessaire, a relevé le Directeur de l’ADD.