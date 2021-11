L’édition 2022 du Climate Change Performance Index (Indice de performance du changement climatique, CCPI) classe le Maroc dans le peloton de tête des pays qui entreprennent le plus d’efforts pour atténuer le réchauffement climatique, conformément à l’Accord de Paris de 2015 (COP21).

Sur les 68 pays étudiés, représentant 92% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le Maroc se classe parmi les 5 meilleurs avec un score global de 71.64 points. Pour rappel, le CCPI n’attribue pas les trois premières places du classement, estimant «qu’aucun pays au monde n’est assez performant dans toutes les catégories d’indices pour obtenir une note globale très élevée». A noter que le Royaume devance des pays comme la France, l’Allemagne, l’Espagne, la Chine, ou encore le Japon.

Sur le plan continental, le Maroc est de loin le pays le plus performant, devant l’Egypte (21ème) et l’Afrique du Sud (39ème).

Le Climate Change Performance Index, publié annuellement depuis 2005, à l’initiative de Germanwatch, NewClimate Institute et Climate Action Network International, est un outil de surveillance indépendant pour suivre les performances de protection climatique de plus de 60 pays. Le CCPI vise à améliorer la transparence de la politique climatique internationale et permet de comparer les efforts et les progrès de chaque pays en matière de protection du climat.