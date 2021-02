Les différentes opportunités d’investissement touristique dans le Royaume, notamment au niveau des Régions du Sud, ont été au cœur d’un forum digital sino-marocain, intitulé China-Morocco Tourism Investment Webinar. Organisé le 4 février par la Société Marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), cet événement a été inauguré par le mot d’ouverture de la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, qui a mis en avant l’alliance historique existante entre le Maroc et la Chine qui s’est renforcée plus encore depuis la visite officielle du Roi Mohammed VI en Chine en 2016, qui a constitué un tournant majeur dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Etalé sur une matinée sous forme de table ronde et de présentations autour de l’investissement touristique, ce forum digital a été également marqué par l’intervention du directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, qui a affirmé que le Maroc constitue une plateforme d’investissement touristique par excellence pour les investisseurs chinois, indique la Société dans un communiqué. A l’heure où l’investissement touristique mondial vit une situation instable avec des prévisions incertaines et précaires pour les principaux pourvoyeurs de fond, cet événement vient confirmer le positionnement de la destination du Maroc sur l’échiquier international en tant que plateforme d’affaires et d’investissement touristique et hôtelier, fait remarquer la même source.

Ce Webinar a connu la participation d’un grand nombre de hauts responsables chinois et marocains et réuni des acteurs clés de l’industrie touristique et hôtelière chinoise tels que le China-Africa Development Fund (CAD), Fosun, le Beijing Yong Jie Investment Fund ainsi que d’autres grands noms de l’investissement touristique chinois.