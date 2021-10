Marquée par la présence d’une forte délégation composée des différents acteurs clés et de l’exécutif et dirigeants internationaux de l’industrie touristique ainsi que d’opérateurs publics et privés marocains, le « Morocco Tourism Investment Day», a été organisé par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique SMIT le lundi 11 octobre 2021, au pavillon Maroc lors de l’Exposition Universelle Expo 2020 Dubaï.

La SMIT a saisi cette fenêtre de tir pour rassurer la communauté d’investissement des pays du Golfe du climat des affaires qu’offre le Maroc à même de promouvoir les opportunités d’affaires touristique notamment au niveau des provinces du Sud du Royaume. « L’occasion est là, il reste à s’en saisir », a affirmé Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT lors de son allocution d’ouverture de la conférence.

Cette conférence s’inscrit dans le programme de la semaine de promotion de l’attractivité du Maroc qui coïncide avec la tenue du « Global Business Forum Africa », organisé par Expo 2020Dubai, une plateforme de rencontres et d’échanges autour des opportunités d’investissement qu’offre le continent africain.

Le « Morocco Tourism Investment Day », a été animé par plusieurs leaders internationaux de l’industrie touristique, notamment Jochem-Jan Sleiffer, Président Middle East, Africa & Turkey, Hilton et Marloes Knippenberg, CEO of Kerten Hospitality, qui ont témoigné de leur stratégie de développement au Maroc et plus largement dans la zone Afrique et l’impact de la pandémie sur leur politique d’expansion. Ces panelistes ont également déclaré que les premiers signes de reprises et de redynamisation de l’industrie touristique sont déjà présents et que le Maroc représente un gisement hors pair d’opportunités d’affaires dans ce secteur porteur.

Ce message a été conforté lors du panel portant sur la perception des investisseurs à l’égard de profitabilité des placements dans le secteur du tourisme au sein des pays émergeants dont le Maroc et sur les mesures entreprises pour la relance de l’investissement à court terme dans le secteur du tourisme. Ce panel a été animé par d’éminents promoteurs touristiques émiratis dans la zone MENA à savoir, Monsieur