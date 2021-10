Dans le cadre de son appartenance au réseau international canadien LCI Éducation et de sa politique de digitalisation, HEM s’équipe d’un tout nouveau système d’information pédagogique innovant, permettant une meilleure expérience étudiant et une communication plus fluide entre les différents membres de sa communauté interne : Etudiants, Professeurs et Corps administratif.

Intitulée ‘’Clara’’, cette solution technologique de gestion de l’enseignement propose des services en ligne des plus évolués en éducation, et donne accès à des fonctionnalités très avancées, intuitives, sécurisées et faciles à utiliser !

A découvrir dans le présent communiqué, les avantages et les fonctionnalités de cette solution adoptée par HEM grâce à son appartenance, depuis 2019, au réseau international canadien LCI Éducation, témoignant ainsi de sa volonté de demeurer un établissement de haut niveau, en constante évolution, et de connecter sa communauté au meilleur de la technologie.

En cette rentrée universitaire 2021-2022, HEM se dote de ‘’Clara’’, l’une des plateformes de gestion la plus intégrée et évoluée dans le domaine de l’éducation, proposée par Skytech Communications- Canada.

Une plateforme numérique ergonomique et intuitive utilisée par des millions d’étudiants dans plus de 100 établissements d’enseignement de renom à travers le monde, et qui permet d’acquérir, de stocker et de traiter l’ensemble des éléments d’information liés à la gestion pédagogique dans le secteur de l’enseignement supérieur.

A travers cette implémentation du nouveau système d’information pédagogique ‘’Clara’’, HEM s’aligne à des standards internationaux et profite ainsi de 3 plateformes et services intégrés:

Une plateforme de services en ligne qui facilite la communication et l’échange d’information entre les utilisateurs Une application mobile qui permet un accès facile à toutes les données y compris sur smartphone Un environnement de communication Professeurs-Étudiants intégré, qui permet à chaque enseignant de diffuser aisément ses supports de cours et de rester en permanence en contact avec ses étudiants.

Des services intégrés qui connectent au mieux les acteurs pédagogiques de HEM : Etudiants – Professeurs–Corps administratif et leur permettent un accès À TOUT MOMENT et À TOUTE L’INFORMATION à HEM !

Plus de dix fonctionnalités très avancées, intuitives, sécurisées et faciles à utiliser s’offrent à la communauté HEM grâce au nouveau système d’information pédagogique‘’Clara’’. Nous pouvons citer entre autres la possibilité de :

Diffuser les supports de cours, les emplois du temps, les documents et travaux divers, les notes d’évaluation, le calendrier des vacances et toutes autres informations pédagogiques utiles avec possibilité de les consulter sur ordinateur ou smartphone Assister à des cours en ligne en cas de besoin Evaluer en ligne les différents enseignements et activités pédagogiques par les étudiants Demander et recevoir des attestations et documents administratifs en ligne Automatiser les services et suivi en ligne de la communauté HEM : assiduité des étudiants, vacations des enseignants, … S’informer sur les activités para-pédagogiques, créer des groupes, coordonner des RDV Créer des communautés d’étudiants autour d’un centre d’intérêt commun Fixer les séances d’encadrements étudiants et/ou les réunions de travail Voter le Bureau Des Etudiants (BDE), son représentant de classe, …. Diffuser les communications en LIVE et rester connecté à la communauté HEM et bien d’autres fonctionnalités…

HEM a ainsi profité de l’expérience et de l’expertise professionnelle du réseau LCI Éducation, tout au long des étapes d’implémentation et d’onboarding de ‘’Clara’’.

Le corps professoral et administratif de HEM a également profité de séances de formation lui permettant de maîtriser la plateforme « Clara », de l’adopter dès cette rentrée universitaire 2021 et d’exploiter au maximum les fonctionnalités de ce système pour mieux servir ses étudiants.

La rentrée 2021 – 2022 à HEM connaît, par conséquent, une belle dynamique interne témoignant de l’ouverture de HEM sur les nouveautés, ainsi que sa volonté de connecter sa communauté au meilleur de la technologie !