Le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement (MEME), a finalisé, la réalisation de deux projets de cartographie géologique et géophysique dans la région du Haut Atlas Oriental et la plaine de Tafilalet-Maïder.

Nourri par la volonté de dynamiser et de stimuler l’attractivité du secteur minier, le MEME, vise à travers ces deux grands projets, le renforcement de l’infrastructure géoscientifique nationale, outil et prérequis indispensables pour l’exploration minérale et bien d’autres secteurs.

Lesdits projets s’inscrivent dans le cadre du renforcement de l’infrastructure géoscientifique de cette région, réputée par ses minéralisations polymétalliques, roches et minéraux industriels, et qui fait, actuellement, l’objet d’un projet d’ouverture aux investisseurs dans un cadre réglementaire garantissant un accroissement réel de son activité minière.

Le premier projet a porté sur la réalisation de dix cartes géologiques dans le domaine du Haut Atlas Oriental, couvrant partiellement les Régions de l’Oriental et de Drâa-Tafilalet, ainsi que les Provinces de Figuig, de Midelt et d’Errachidia.

La mise en oeuvre de ce projet, qui a nécessité un budget d’investissement public d’environ huit millions de dirhams, a été confiée à une société marocaine, pour la réalisation de la cartographie géologique d’une superficie de 6 500 km2, correspondant aux feuilles topographiques régulières à l’échelle de 1/50 000ème de Zelmou, Bou’nane, Garn Ta’lou, Jbel Mhijiba, Tazzouguart, Ayt Othmane, Tamiloust, Bni Tajjit, Qçar Moughal et Talsinnt Ouest.

Le deuxième projet, correspond à une campagne géophysique aéroportée par magnétisme et spectrométrie dans le Haut Atlas Oriental et la plaine de Tafilalet-Maïder.

La mise en oeuvre de ce projet, a nécessité un budget d’investissement public de 8 974 541.56 dhs, pour la réalisation de cette campagne géophysique aéroportée sur une superficie de 21 000 Km2 et un total de vol de 51 900 Km linéaires, correspondant à 42 feuilles topographiques régulières à l’échelle de 1/50 000ème.

Les données de sub-surface et de profondeur recueillies dans le cadre de ces travaux de cartographie, vont permettre de mettre en place des applications capables de contribuer à valoriser les ressources minérales et hydriques, les roches et minéraux industriels, les géomatériaux et les ressources géo-patrimoniale nationales.

Soulignant que les données numériques des livrables de ces deux projets sont implémentées dans un système d’information géographique (SIG) et qui sont dépouillables au niveau de l’Application Géospatiale des Cartes Géoscientifiques Nationale disponibles au grand publique sur le site officiel du MEME.