Les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont désigné le Sénégal comme candidat unique à la Présidence tournante de l’Union Africaine (UA) pour la période 2022-2023. Cette décision a été prise lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO, tenu mardi par visioconférence, fait savoir la déclaration finale sanctionnant les travaux de cette rencontre.

Le Sénégal va assurer la présidence tournante de l’UA en 2022-2023, a annoncé, pour sa part, le président sénégalais, Macky Sall. “Le Sénégal a été endossé comme candidat unique pour occuper le poste de président en exercice de l’Union africaine réservé à la CEDEAO (…) pour la période 2022-2023”, a écrit le chef de l’Etat sénégalais sur son compte twitter à l’issue de cette rencontre.

Le sommet de la CEDEAO a porté sur “la préparation du prochain Sommet de l’Union Africaine (UA) prévu les 6 et 7 février 2021, et surtout sur l’harmonisation des vues et des positions des Dirigeants ouest-africains au sujet du renouvellement des Organes de l’Institution panafricaine, notamment la Présidence et la Commission de l’Union”.

La présidence tournante de l’UA est exercée par un chef d’Etat ou de gouvernement d’un pays membre de l’organisation pour une période d’un an.

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi a été choisi par ses homologues africains pour diriger l’institution panafricaine durant la période 2021-2022. Il succède au chef de l’Etat sud-africain Cyril Ramaphosa.